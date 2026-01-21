كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى رومانيا لتصل إلى 517 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 475.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 8.8%، فيما تراجع حجم الواردات من رومانيا لتبلغ 320.8 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 399.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة انخفاض قدرها 19.7%.

وتنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة يتوقف قرونا"، فيما تحل جمهورية رومانيا ضيف شرف الدورة الحالية في إطار الاستعداد للاحتفال بمرور 120 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتزامنا مع اختيار جمهورية رومانيا ضيف شرف الدورة الحالية، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا صحفيا يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ورومانيا.

وكشفت بيانات الجهاز عن وصول حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا إلى 837.8 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 874.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

وجاءت الأسمدة في مقدمة أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى رومانيا من يناير حتى نوفمبر 2025، بقيمة 155.1 مليون دولار، يليها وقود وزيوت معدنية بقيمة 77.6 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 56.1 مليون دولار، والخضروات والفواكه بقيمة 50.8 مليون دولار، والآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 38.8 مليون دولار.

وجاءت الحبوب في صدارة أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من رومانيا من يناير حتى نوفمبر 2025، بقيمة 139.7 مليون دولار، يليها التبغ بقيمة 37.4 مليون دولار، ثم الآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 35.2 مليون دولار، ومصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 34.2 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في رومانيا 8.2 مليون دولار خلال العام المالي 2024 - 2025، مقابل 4.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023 - 2024، بينما بلغت قيمة تحويلات الرومانيين العاملين 1.6 مليون دولار خلال العام المالي 2024 - 2025، مقابل 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023 - 2024.

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الرومانية في مصر 7 ملايين دولار خلال العام المالي 2024 - 2025، مقابل 900 ألف دولار خلال العام المالي 2023 - 2024.

وسجل عدد سكان مصر 108.6 مليون نسمة خلال يناير 2026، بينما سجل عدد سكان رومانيا 19 مليون نسمة خلال نفس الفترة، فيما بلغ عدد المصريين المتواجدين برومانيا، طبقا لتقديرات البعثة، 4000 مصري حتى نهاية عام 2024.