تموين الإسكندرية: فوز مركزين تموينيين بجائزة التميز الحكومي

أعلن محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، فوز مركزين تموينيين بجائزة التميز الحكومي، ضمن أحسن عشرة مراكز خدمات على مستوى الجمهورية.

وأوضح "سعد الله"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المركزين هما حي شرق بكليوباترا، برئاسة إخلاص الجارحى، ومركز تموين طوسون برئاسة هند أنور.

وقال "سعد الله"، إن الفوز بالجائزة لم يأت من فراغ، بل عبر التخطيط والمتابعة لجميع الأنشطة، التى حققت الأهداف المرجوة لنجاح هذه المراكز فى خدمة المواطنين، وفوزها بجائزة التميز الحكومي.

وأكد عزم مديرية التموين، منذ إعلان فوز أحد مراكزها بالمركز الرابع لجائزة التميز الحكومى العام السابق، على أن تحقق مراكز أفضل هذا العام من خلال وضع أهداف استراتيجية وأنشطة مختلفة ومتميزة.

وأشاد "سعد الله"، بجهود المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، لمتابعة ملف التطوير ووضع رؤية لجميع المراكز التموينية الثمانية، وعمل بروتوكولات مشتركة للتشبيك مع هيئات ومؤسسات علمية ومهنية مختلفة لإثراء الملف.

ولفت وكيل التموين إلى أن المراكز التموينية الفائزة استطاعت تنفيذ بعض المبادرات التوعوية والصحية، التى أفادت المواطن السكندري، وتصب في تنفيذ رؤية مصر 2030، في سياسة التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.