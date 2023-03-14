سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف وبحث الجانبان قضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء الإيرانية ، بأن وزيرا الخارجية الإيراني و الروسي بحثا في الاتصال الهاتفي بينهما قضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب وزير الخارجية الروسي في الاتصال بالاتفاق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية لاستئناف العلاقات بين البلدين.

كما تناول أمير عبداللهيان ولافروف في الاتصال موضوع اتفاقية تعاون طويلة الأمد بين البلدين.

كما تبادل وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا وجهات النظر بشأن عقد الاجتماع الرباعي ( إيران وروسيا وتركيا وسوريا) لحل المشاكل بين سوريا وتركيا.

وكانت آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية من بين الموضوعات الأخرى التي ناقشها وزيرا الخارجية الايراني والروسي، حيث أكد وزير الخارجية الايراني على النظرة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التركيز على الحل السياسي والحوار.

كما كانت التطورات المتعلقة بالتعاون الفني بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية محورًا آخر للتباحث وتبادل الآراء بين حسين أمير عبد اللهيان وسيرغي لافروف في هذه المحادثة الهاتفية.