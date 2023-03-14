تعرف على تفاصيل حادث تصادم مقاتلة روسية بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، اصطدام طائرة روسية بطائرة بدون طيار (مسيرة) أمريكية فوق البحر الأسود؛ ما أدى إلى إسقاط الطائرة الأمريكية.



ونقلت شبكة "إيه. بي. سي" الإخبارية الأمريكية عن بيان لقيادة الجيش الأمريكي في أوروبا القول إن مقاتلة روسية من طراز "سوخوي-27" اصطدمت بمروحة طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9"؛ ما دفع القوات الأمريكية إلى إسقاط المسيرة في المياه الدولية.



وأضاف البيان أن "المقاتلة الروسية ألقت وقود وحلقت عدة مرات أمام المسيرة الأمريكية بطريقة متهورة ومضرة بيئيا وغير مهنية".



ووصفت القيادة الأمريكية في أوروبا الحادث بأنه "خطير"، مضيفة أنه قد "يؤدي إلى سوء تقدير وتصعيد غير مقصود".



ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن هذه الحادثة هي الأحدث فيما وصفته القيادة الأمريكية في أوروبا بـ"نمط من الإجراءات الخطيرة من قبل الطيارين الروس أثناء تفاعلهم مع الطائرات الأمريكية والحلفاء فوق المجال الجوي الدولي، بما في ذلك فوق البحر الأسود".



من جانبه، قال الجنرال جيمس هيكر قائد سلاح الجو الأمريكي: "كانت طائرتنا المسيرة تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي عندما اعترضتها وصدمتها طائرة روسية، مما أدى إلى تحطم وخسارة طائرتنا".



وأضاف: "تسبب هذا العمل غير الآمن من قبل الروس في تحطم كلتا الطائرتين"، مؤكدا أن الطائرات الأمريكية ستستمر في العمل بالمجال الجوي الدولي، داعيا الروس إلى التصرف بشكل "مهني وآمن".