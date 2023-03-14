أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 160 ألفا و540 جنديا

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على البلاد وحتى اليوم الثلاثاء، إلى 160 ألفا و540 جنديا، من بينهم 740 جنديا قتلوا خلال أمس الإثنين فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 3484 دبابة و6789 مركبة قتالية مدرعة و2519 من أنظمة المدفعية و495 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الاطلاق و260 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 304 طائرات، و289 مروحية، و5 آلاف و367 من المركبات وخزانات الوقود، و18 سفينة حربية، و2120 طائرة مسيرة، و256 من وحدات المعدات الخاصة، و907 صواريخ كروز.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.