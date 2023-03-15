محافظ دمياط: تنفيذ أعمال تخطيط طريق محور السيالة - بورسعيد وتطويره

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إجراءات تنفيذ الأعمال الجارية تخطيطها، في مشروع تطوير محور السيالة-بورسعيد، والجاري تنفيذه، بطول 2.5 كم، ضمن خطة رفع كفاءة الطرق بمناطق مختلفة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في بيان أصدرته اليوم، أنّ تطوير المشروع تمّ فيه تنفيذ أعمال رصف حارتيّ الطريق بعد رصفهما بالأسفلت، وذلك وفق معايير واشتراطات فنيّة، استكمالًا لما شهدته المنطقة من عمليات تطوير شاملة، مضيفةً أنّه تضمّن توسعة للطريق، لتصبح الحارة الواحدة بعرض 12 متر، بالإضافة إلى رفع كفاءة الجزيرة الوسطى، وإعادة تخطيط الميدان، وإحلال أعمدة الإنارة.

وذكرت محافظ دمياط، أنّ المشروع تضمّن إنشاء ساحات لانتظار السيارات، ورصفها بالبلاطات الخرسانيّة، بإلإضافة إلى إنشاء أرصفة جانبيّة، ببلاطات الأنترلوك، مؤكدةً أنّه تمّ إنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار بعدد 17 بالوعة، بإلإضافة إلى تنفيذ أعمال إحلال، لشبكات المرافق، واستبدال شبكة الكهرباء الهوائيّة بكابلات أرضية، وتغطية المناطق الغير مخدومة بخدمات الصرف الصحيّ، وتعديل أماكن الدورانات بما يتناسب مع الدراسات المروريّة.