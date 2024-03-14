رئيس وزراء الهند يطلق حملة لمواطنيه المغتربين لزيارة البلاد لإشراكهم في الترويج السياحي

أطلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حملة دعونا نزور الهند للهنود المغتربين؛ بهدف إشراكهم في الترويج للسياحة في الهند.

وتهدف الحملة لإشراك الهنود المقيمين في الخارج إلى إلهامهم ليصبحوا سفراء لحملة الهند بلد العجائب والترويج للسياحة في الهند.

وتم إطلاق الحملة بناءً على الدعوة الواضحة لرئيس الوزراء الهندي الذي طلب من كل من أعضاء الجاليات الهندية في الخارج تشجيع ما لا يقل عن 5 أصدقاءه غير هنود على السفر إلى الهند كل عام.

ومع وجود أكثر من 30 مليون هندي مغترب في الخارج، يمكن للمغتربين الهنود أن يكونوا بمثابة حافز قوي للسياحة الهندية، حيث يعملون كسفراء للثقافة الهندية. وقد تم إنشاء موقع خاص لهذه المبادرة وهو (https://www.chaloindia.gov.in/).

وسيمكن هذا الموقع الهنود المقيمين بالخارج من تسجيل وترشيح الأصدقاء والزملاء، مما يسهل إرسال وزارة السياحة الهندية

مواد ترويجية لهم.

وفي عام 2022، استقبلت الهند أكثر من 6.4 مليون سائح أجنبي. وتتوقع السلطات الهندية أن تتجاوز هذا الرقم حيث أن نفس هذا العدد من السائحين قد قام بزيارة الهند خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023.

كما قامت الحكومة الهندية أيضاً بإطلاق مبادرة "ديكو أبنا ديش" (تعرف على بلدك) التي تهدف إلى زيادة الوعي بين المواطنين بشأن ثراء التراث والثقافة الهندية وتشجيع الهنود على السياحة داخل البلاد.