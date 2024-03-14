بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بأقصى الشرق الروسي

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فتحت أولى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية أبوابها، صباح الجمعة (بالتوقيت المحلي) في أقصى الشرق الروسي، في إطار اقتراع يمتد لثلاثة أيام وفق ما ذكرته قناة "آر تي عربي" اليوم الخميس.

وتشهد روسيا يوم الجمعة انتخابات الرئاسة الثامنة منذ استحداث هذا المنصب عام 1991، ويتنافس فيها أربعة مرشحين سجلتهم لجنة الانتخابات المركزية لهذا الاستحقاق وهم:الرئيس فلاديمير بوتين (مرشح مستقل) وليونيد سلوتسكي (مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي) ونيكولاي خاريتونوف (مرشح الحزب الشيوعي الروسي) وفلاديسلاف دافانكوف (مرشح حزب "الناس الجدد")

ومن المقرر أن يجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية أيام 15 و16 و17 مارس، في أول انتخابات رئاسية تستمر ثلاثة أيام في تاريخ البلاد.

وبحسب آخر استطلاعات الرأي، يتجه الرئيس بوتين للحصول على أكثر من 80% من الأصوات، وسط توقعات بأن تتجاوز نسبة التصويت 70%.