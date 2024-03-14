فيفي عبده: يمكنني الرقص أمام أشخاص لا أحبهم إذا كنت في احتياج لأموال

قالت الفنانة فيفي عبده، إنَّها يمكن أن ترقص أمام أشخاص لا تحبهم مقابل أموال كثيرة إذا كانت في احتياج لها.



وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «حبر سري» الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، وعُرضت مساء الخميس، أنها تأثرت كثيرًا بواقعة للراقصة نجوى فؤاد التي وجدت نفسها في إحدى الحفلات ترقص أمام زوجها وصديقة لها في حفلة خاص لهما.



ووصفت هذا المشهد بأنه «موت»، حيث تلقت فؤاد لطعنة من صديقتها المقربة وهي ترتبط بزوجها، لكنّ نجوى رقصت في أفضل ليلة لها.



ولفتت إلى أنّها تأثرت بشدة بهذه القصة رغم أنها لم تكن صديقة لنجوى في ذلك الوقت، موضحة أن ما حدث معها يفوق السيناريو السينمائي.



ونوهت بأنّها شعرت بالحزن الشديد تعاطفًا مع نجوى فؤاد بسبب ما تعرضت له.



