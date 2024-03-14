

بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة، بتلقي بهجت "يحيى الفخراني"، إنذارًا من الضرائب للمطالبة بسداد مديونية نصف مليون جنيه، فيقرر بهجت مواجهة عبد البديع "هشام إسماعيل".

وتعرض لولا "سما أحمد" الراقصة على تيتا "عنبة" العمل معها، وذهب "بهجت" لعبد البديع ويتهمه بالنصب والسرقة، ويحاول عبد البديع تهدئة بهجت دون جدوى.

وتحاول نعناعة "جومانا مراد"، استعطاف بهجت، وتطلب منه دفع نصف مديونية الكفالة لحنفي ويرفض بشدة ويطلب منها إنهاء شراكتهم.

ويخبر "تيتا"، أصدقائه بعمله مع لولا الراقصة ويشعرون بتخليه عنهم، ويحاول أسامة "أحمد أبو رية" صديق عمر "خالد شباط"، إقناعه بالعمل مع فريد "حازم إيهاب" واستغلال قدراته العقلية.

وتخبر نعناعة فلة "هنادي مهنا" بقلقها من فض الشراكة مع بهجت، وتؤكد لها خسارتها، وتقنعها فلة باستمرار الشراكة بينهما والاستفادة من علاقات بهجت، وتتفاجئ فلة ونعناعة من زيارة حنفي "محسن منصور" لهم.

ويجلس بهجت مع لبنى "صفاء الطوخي" وهم يستمعون لغنوة لـ"أم كلثوم"، ويشتكي لها من مشكلة الضرائب وتطمئنه، وتطلب منه ترك هذه الأمور للمحامي، والاستماع لأم كلثوم، وتفصح له عن حبها له، ويؤكد لها أن فرق العمر الكبير بينهم هو سبب عدم ارتباطهم.

وتلوم منال "وفاء صادق"، زوجها عبد البديع على تصرفه مع بهجت، ويذهب بهجت برفقة عرفان "صلاح عبد الله" لسوق الجمعة؛ للتأكد من سرقة التاجر، ويواجهه عرفان التاجر باستغلالة.

ويصل لجميلة "بسنت أبو باشا" على هاتفها رسالة مفزعة.