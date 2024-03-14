ليتوانيا تعتزم تعزيز حماية ساسة المعارضة من روسيا وبيلاروس على أراضيها

تعتزم ليتوانيا توفير حماية أفضل لممثلي المعارضة الروسية والبيلاروسية المقيمين بالمنفى على أراضيها، في أعقاب الهجوم العنيف الذي تعرض له منتقد الكرملين ليونيد فولكوف.

واستهدف هجوم فولكوف، المقيم في المنفى بليتوانيا، خارج منزله بالعاصمة فيلنيوس مساء أمس الأول الثلاثاء، وأسفر عن إصابته. والتحقيق جار.

وقال فيلمانتاس فيتكاوسكاس، رئيس المركز الوطني للأزمات، للإذاعة الليتوانية اليوم الخميس: "هناك آليات محددة يتم تطبيقها الآن"، دون الإفصاح عن أي تفاصيل.

وشدد وزير الخارجية جابريليوس لاندسبيرجيس أيضا على أن الهجوم على فولكوف يظهر أن الأشخاص الذين لجأوا إلى ليتوانيا والمقيمين بها هم أهداف محتملة، "ويتعين علينا أن نتكيف مع هذا الواقع الجديد".

وتشتبه الاستخبارات الليتوانية في أن الهجوم "عملية نظمتها ونفذتها روسيا".

وتحدث فيتكاوسكاس أيضا عن "مهمة خطط لها جيدا، وباحترافية"، ويمكن وصفها بأنها أول حالة إرهاب سياسي في ليتوانيا.

ودعا فيتكاوسكاس والوزير إلى توخي الحذر، في ظل الانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا مطلع الأسبوع المقبل.