بيانات ائتمانية: 10% من شركات الضيافة في ألمانيا أغلقت أبوابها خلال 2023

كشفت بيانات مؤسسة الائتمان الألمانية كريديت ريفورم، الصادرة اليوم الخميس، أن حوالي 48 ألف شركة ضيافة أغلقت أبوابها في ألمانيا منذ 2020، في حين قدمت 6100 شركة منها طلبات للتصفية.

ويتوقع الخبراء استمرار موجة الإغلاقات والإفلاس في القطاع. ويقول باتريك لودفيج هانتسش رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في كريديت ريفورم إن "الموجة مازالت في بدايتها".

وبحسب تقرير شركة الائتمان، فإن واحدة من كل 10 شركات تعمل في مجال الضيافة بألمانيا أغلقت أبوابها خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد الشركات التي توقفت عن العمل حوالي 14 ألف شركة وهو ما يزيد عن عدد حالات الإغلاق السنوية خلال السنوات الثلاث السابقة.

ويرى هانتسش سببا واحدا لارتفاع عدد حالات الإغلاق خلال العام الماضي مقارنة بالسنوات السابقة وهو الدعم الذي كانت الحكومة تقدمه للقطاع في فترة إغلاق جائحة فيروس كورونا المستجد والذي ضمن استمرار عمل الكثير من الشركات ومنع إغلاقها في ذلك الوقت.

في الوقت نفسه، يرى هانتسش أسبابا عديدة وراء الصعوبات التي يواجهها قطاع الضيافة الألماني، ويقول إن "قطاع الضيافة أحد الخاسرين الرئيسيين في فترة ما بعد أزمة السنوات الأخيرة. ولم يكد قطاع الضيافة يتعافى من تداعيات جائحة فيروس كورونا، حتى تعرض للضربة التالية من ارتفاع معدل التضخم".

ويعاني القطاع من ارتفاع النفقات وانصراف الزبائن نتيجة ارتفاع الأسعار. لذلك تراجعت مبيعات وأرباح القطاع إلى أقل من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، بعد وضع التغير في الأسعار في الحساب.