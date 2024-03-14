إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

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أصيب 10 أشخاص، فى انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة شمال محافظة المنيا.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 10 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.