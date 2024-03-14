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إصابة شخص إثر انقلاب دراجة نارية بأكتوبر

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 14 مارس 2024 - 9:21 م | آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2024 - 9:21 م

أصيب شخص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر انقلاب دراجة نارية أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير دراجة نارية اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب الدراجة النارية، ونتج عن الحادث إصابة قائد الدراجة النارية، "يحيى . م"، 26 سنة، نقل إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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