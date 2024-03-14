لجنة برلمانية تقر بدل مخاطر المهن الطبية: 2000 جنيه للطبيب البشري و1350 جنيها لخريجي التمريض

وافقت لجنة الشئون الصحة بمجلس النواب، على عدد من نصوص مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون بعض أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الصادر بقانون رقم 14لسنة 2014.

وأقرت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الفقرة الأولى من المادة 14 التي نصت على صرف مقابل جهود غير عادية نظير "نوبتجيات" السهر والمبيت للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وتكنولوجى العلوم الصحية التطبيقية وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون، ووافقت اللجنة على إضافة الصيادلة وأطباء الأسنان لنص المادة.

كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها اللجنة على المادة 15 فقرة ثانية التي تنص على "يراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية 25 للأطباء البشريين، 20% للصيادلة، 20 لأطباء الأسنان، 20 لتكنولوجى العلوم الصحية التطبيقية، 40 للفئات الفنية للتمريض، 20 للفنيين الصحيين، وعدد 2 للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز 50 من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمدا من السلطة الأعلى".

كما وافقت اللجنة على نص المادة 17 التي تنص على أن "يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهرياً بدل مخاطر مهن طبية، وفقاً للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر:

2000 جنيه للأطباء البشريين

1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائي العلاج الطبيعي

1500 جنيه لتكنولوجى العلوم الصحية التطبيقية

1500 جنيه لإخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.

1350 جنيها للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.