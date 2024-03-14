صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31 ألفا و341 شهيدا

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ160 على قطاع غزة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ راح ضحيتها 69 شهيدًا و110 إصابات.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأعلنت الوزارة ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31 ألفًا و341 شهيدًا، و73 ألفًا و134 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واستُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، الذي يدخل يومه الـ160.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 9 مواطنين وإصابة 15 آخرين في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة العطار في مخيم البريج وسط قطاع غزة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن 7 شهداء و86 مصابا وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي على تجمع للمواطنين أثناء انتظارهم وصول مساعدات إغاثية عند دوار الكويت في حي الزيتون بالمدينة.

ووسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة المغراقة، وآخر في مخيم النصيرات، بالإضافة إلى استهداف منزل في مدينة الزهراء.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، ارتقى عدد من الشهداء، في قصف مدفعية الاحتلال عددا من منازل المواطنين شرقا.

وأضاف المراسل أنه جرى انتشال عشرات الشهداء والجرحى من الطرقات والمنازل في أبراج حمد السكنية، غرب خان يونس، بعد تراجع آليات الاحتلال العسكرية بشكل جزئي.

وأطلقت زوارق الاحتلال قذائف سقطت قرب خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس، دون أن يبلغ عن شهداء أو إصابات حتى اللحظة.

وفي مدينة رفح، أصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف منزلا في حي الجنينة.