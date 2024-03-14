مبعوث أممي: تكليف محمد مصطفى رئيسا للحكومة الفلسطينية جاء في الوقت المناسب

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قال مبعوث أممي اليوم الخميس، إن تكليف محمد مصطفى رئيسا للحكومة الفلسطينية الـ 19 جاء في الوقت المناسب.

وأضاف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند في بيان "التقيت رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الذي تم تكليفه اليوم".

وأوضح "أهنئ الشعب الفلسطيني والرئيس محمود عباس على هذا التعيين الذي جاء في الوقت المناسب".

وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع الرئيس عباس ورئيس الوزراء الجديد وفريقه لمعالجة التحديات الاقتصادية والإنسانية والسياسية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد دعمه لكل الجهود المبذولة للتغلب على التحديات الحالية، بما في ذلك الانقسامات الداخلية في مثل هذا الوقت المضطرب الذي يمر به المشروع الوطني الفلسطيني.

وكلف الرئيس الفلسطيني عباس في وقت سابق اليوم محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية التاسعة عشر .

يشار إلى أن مصطفى كان يشغل منصب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني والمستشار الاقتصادي للرئيس عباس، وصدر قرار تكليفه اليوم بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويأتي تكليف مصطفى بعد أن قدمت الحكومة الفلسطينية برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية استقالتها للرئيس عباس قبل نحو أسبوعين.