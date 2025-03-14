يارا السكري تنفي شائعة ارتباطها بأحمد العوضي: بنضحك لما بنسمعها

أعربت الفنانة يارا السكري عن سعادتها الكبيرة بنجاح شخصيتها في مسلسل "فهد البطل"، مشيرة إلى أن العمل يحتل المرتبة الأولى على جميع المنصات المرئية، ودائمًا ما يتصدر التريند على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفت يارا في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إشاعة ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، مؤكدة أن هذه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، قائلة: "دي ضريبة النجاح، وكل الكلام ده غير حقيقي، أنا والعوضي أصدقاء، وعندما نسمع مثل هذه الإشاعات نضحك".

يذكر أن يارا السكري لفتت أنظار رواد منصات التواصل الاجتماعي بجمالها وأدائها المميز منذ ظهورها في أحداث مسلسل "فهد البطل"، الذي يُعرض ضمن مسلسلات رمضان.

وخلال المسلسل، تجسد يارا شخصية "آسيا"، ابنة رجل الأعمال "توفيق التمساح" (محمود البزاوي)، والتي تتزوج سرًا من ابن "فايزة التمساح" (لوسي) دون علم والدها. لكن سرعان ما تضطر إلى مواجهة عواقب هذا الزواج السري بعد إجبار زوجها على طلاقها، مما يدفعها لمواجهة الأمر بمفردها.