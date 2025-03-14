أولوية المرور وراء مشاجرة وإصابة 6 أشخاص بمنطقة الوراق

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منطقة الوراق، والتي تسبب في إصابة 6 أشخاص.

وتبين أن المشاجرة نشبت بعد بمشادة كلامية بين طرفي المشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور وانتهت بالتشابك بالأيدي والضرب.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ووجود مصابين في المكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات حول أولوية المرور تسببت في إصابة 6 أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تحفظ الأمن على طرفي المشاجرة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.