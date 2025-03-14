بسمة وهبة تروج لحلقة العرافة مع نجلاء بدر

حرصت الإعلامية بسمة وهبة على الترويج لحلقتها الجديدة من برنامج "العرافة" التي تستضيف فيها مساء اليوم الفنانة نجلاء بدر.

ومن المقرر أن تحدث وهبة مع نجلاء بدر عن أسرار شخصية عديدة، أبرزها عدم اكتمال زواجها من الكينج محمد منير، وأزمة تصويرها الأخيرة لصالح إحدى القنوات العربية أثناء تواجدها في حفل جوي أوردز بالسعودية، وظهرت فيها ملامح وجهها بدقة مع وجود خطوط الوجه، وهو ما أثار موجة جدلية عبر فيسبوك، وأزمة عملها مع المخرج محمد سامي وتصريحاتها ضد زوجته مي عمر أثناء عملهم سويا في مسلسل "نسل الأغراب".

يعرض للفنانة نجلاء بدر في موسم رمضان الحالي مسلسل "في لحظة" من بطولة أحمد فهمي وميرنا نور الدين وإدوارد.