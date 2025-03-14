زيلينسكي يصف رد فعل بوتين على عرض وقف إطلاق النار بالتلاعب

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشروط التي وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للموافقة على وقف إطلاق النار بأنها "تلاعب".

وقال زيلينسكي في رسالته المسائية عبر الفيديو:"بوتين لا يجرؤ على أن يقول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل علني إنه يريد مواصلة الحرب".

وتابع "ولهذا السبب، يربطون في موسكو فكرة وقف إطلاق النار بشروط تجعل تحقيقه مستحيلا أو تأجيله لأطول فترة ممكنة".

وأوضح زيلينسكي أن هذه مجرد خدعة من بوتين، الذي يفعل كل ما في وسعه لتأخير أو منع التنفيذ العملي للوقف، بدلا من أن يقول "لا" بشكل مباشر.

وكان بوتين قد ربط خلال مؤتمر صحفي موافقة موسكو على وقف إطلاق النار بشروط معينة، وأعرب عن شكوكه في إمكانية مراقبة هذا الوقف.

وفي المقابل، أكد زيلينسكي مجددا استعداد أوكرانيا لوقف القتال بشكل مؤقت.

وأوضح أن كييف قبلت اقتراح وقف إطلاق النار لأن الولايات المتحدة أعربت عن استعدادها لمراقبته، مشيرا إلى أن القدرات الأمريكية تجعل هذا الأمر ممكنا بالفعل.