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شهدت محافظة مأرب النفطية شرقي اليمن يوم الخميس مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين.

ونقل موقع (سبتمبر نت) الناطق باسم الجيش اليمني الحكومي، عن مصادر عسكرية قولها، إن "مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين اندلعت في عدد من جبهات محافظة مأرب".

وأضافت المصادر أن قوات الجيش حققت إصابات في صفوف الحوثيين، دون ذكر أعداد القتلى أو الجرحى.

وتعد محافظة مأرب واحدة من أهم المحافظات اليمنية كونها نفطية وسبق أن شهدت أعنف المواجهات على مستوى البلاد.

يأتي ذلك مع مخاوف أممية ودولية من اتساع رقعة الصراع في اليمن بعد هدوء في الجبهات الداخلية منذ نحو ثلاثة أعوام.