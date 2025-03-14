ردت سماح القرشي، أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، على التساؤل حول أسباب دفنه سريعًا دون انتظار وصول نجله من الخارج، مشيرة إلى إنها لم تتعجل دفنه؛ لكنها تعرضت لهجوم في الطريق من قبل أشخاص حاولوا أخذ الجثمان.

وتابعت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «سابع سما» المذاع عبر شاشة «النهار»: «أنا مجرتش أدفنه بسرعة، أنا أخذت التصريح وحضر إلى بيته، وفي الطريق هجموا علينا علشان يأخذوا منا الجثمان».

وأضافت أن زوجها الراحل قبل وفاته بثلاثة أشهر روى لها سيناريو موته بالكامل وأوصاها بألا تتركه إلا بعد أن تدخله القبر بيدها.

وقالت: «الأستاذ قبل وفاته بـ 3 أشهر قال لي سيناريو الموت كله، كأنه كان عند ربنا ويرى كل شيء، وقال لي أنا شايف كل حاجة قدامي كأنها شاشة عرض وهيحصل كذا وكذا، وأنا خايف على بنتي أوعي تسلميني لحد ولا تتركيني إلا أما تدخليني التربة بأيدك، وكان منهارا بالبكاء؛ لأنه لا يحب سيرة الموت، وكان نفسه يعيش ويشاهد ابنته ريهام عروسة».

وذكرت أنها اضطرت للاستنجاد بالشرطة عندما وجدت هجوما من سيارتين على الجثمان في الطريق، مشيرة إلى أنها سلمت الجثمان للشرطة وطلبت منهم إما أن يوصلوها إلى المنزل بسلام أو يتسلموا الجثمان؛ خشية أن يأخذه هؤلاء الأشخاص ويفعلوا به شيئا ثم يتهمونها به.

وشددت أن ما حدث هو ما قاله لها زوجها الراحل قبل وفاته، لافتة إلى إصرارها على تسليم الجثمان للشرطة، أو أن يرافقوها إلى منزله حتى دفنه في الصباح، بعد تعرض سيارة الإسعاف للهجوم.