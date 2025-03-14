الحماية المدنية تدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق المعامل المركزية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران التي اشتعلت في مبنى تابع للمعامل المركزية بميدان التحرير.

وكان حريق هائل قد نشب داخل مبنى المعامل المركزية التابع لوزارة الصحة في منطقة وسط البلد، وتصاعدت ألسنة اللهب من داخله، مما أدى إلى كثافة في الدخان.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق هائل في مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة بوسط البلد، مع تصاعد ألسنة النيران منه.

وعلى الفور، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقوات المتخصصة، وسيارات الإطفاء، وخزان مياه، وبوصول القوات تم فرض كردون أمني حول المنطقة لمحاصرة ألسنة النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

