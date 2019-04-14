بريطانيا توجه اتهامات لـ4 أشخاص بعد العثور على مهاجرين فيتناميين في شاحنة

ذكرت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، أنها وجهت اتهامات لأربعة رجال بالاتجار في البشر وجرائم متعلقة بالهجرة، بعد العثور على 29 شخصا، يُعتقد أنهم مهاجرون غير شرعيين فيتناميين على متن شاحنة صغيرة.

وقالت شرطة "ديفون آند كورنوول" إن رجال الشرطة استجابوا لبلاغ بأن "مجموعة من الأشخاص شوهدوا وهم يستقلون الشاحنة الصغيرة من أحد القوارب" في مقاطعة فيدون جنوب غرب إنجلترا أمس الأول الجمعة.

وأوقفت الشرطة الشاحنة الصغيرة ومركبة ثانية بعد ذلك بساعتين، حيث وجدت 29 رجلا وامرأة وطفلا على متن الشاحنة الصغيرة.

وقالت الشرطة إنه يُعتقد أن جميع من كانوا على متن الشاحنة مواطنون فيتناميون.

وتابعت الشرطة أن الرجال الأربعة، الذين ألقت القبض عليهم، وجهت اتهامات لهم بالاتجار في البشر، بموجب قانون "العبودية الحديثة" البريطاني وبمساعدة الهجرة غير الشرعية".

ومن بين المشتبه بهم رجل 72 عاما، ورجل آخر 55 عاما، من مقاطعة لانكشاير شمال غرب البلاد ورجلان في أوائل الستينيات من عمريهما من مقاطعة كنت جنوب شرق البلاد.

وتم وضع الأربعة في الحبس الاحتياطي للمثول أمام المحكمة غدًا الاثنين -حسب الشرطة.