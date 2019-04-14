عضو بحركة فتح: الحكومة الجديدة تواجه تحديات جسيمة

حذر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول من التحديات التي ستواجه الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية .

وقال العالول ـ في تصريح خاص لقناة العربية الحدث الإخبارية اليوم الأحد، إن الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية تأتي في مرحلة استثنائية وصعبة لدرجة كبيرة للغاية، مشددا على ضرورة خلق الحكومة الجديدة حالة من الوحدة، والانسجام في الشارع الفلسطيني؛ من أجل توسيع دائرة تحمل المسئولية.

يأتي هذا في أعقاب أداء الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اليمين الدستورية، أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله.

وتواجه حكومة اشتية تحديات كبيرة من بينها شح الإمكانيات، وانعدام الموارد المالية؛ وذلك بعد إعلان رئيس دولة فلسطين محمود عباس قيام إسرائيل باقتطاع جزء كبير من أموال الشعب الفلسطينى، والمعروفة بأموال المقاصة، والبالغ قيمتها 200 مليون دولار شهريا.