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الجيش اليمني: نزع الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها ميلشيا الحوثي جنوب الحديدة

عدن - أ ش أ
نشر فى : الأحد 14 أبريل 2019 - 9:45 م | آخر تحديث : الأحد 14 أبريل 2019 - 9:45 م

أعلن الجيش اليمني أن قواته نجحت في الحملة الواسعة لنزع الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها ميلشيا الحوثي في التحيتا جنوب الحديدة.

وقال مصدر عسكري يمني إن الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني نجحت في تطهير عدة مزارع من الألغام والعبوات الناسفة في مديرية التحيتا بعد إجراء عملية مسح ميداني.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأحد، أن ميلشيا الحوثي المدعومة من إيران، كانت قد زرعت آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في المناطق التي تخضع لسيطرتها، تسببت في سقوط المئات من الضحايا المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.


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