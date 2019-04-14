الرئيس الكوري الجنوبي يعقب غدا على قمته الأخيرة مع ترامب

أعلن مصدر في الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن سيُعقب غدا الاثنين على القمة الأخيرة التي جمعته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع الماضي، كما سيعلق على خطاب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الذي ألقاه أمام البرلمان في بيونج يانج.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - قوله "الرئيس مون سيعقب غدا على قمته الأخيرة مع ترامب، إلى جانب خطاب كيم بشأن سياسة بلاده النووية"، مضيفا أن مون سيترأس غدا اجتماعًا يضم عددا من معاونيه، وأنه من المُرجح أن يُدلي بتصريحاته خلال هذا الاجتماع.

وقال مسؤول آخر إن مون قد يعلن عن وسائل الاتصال المختلفة التي سُتجرى مع الشمال، لكنه لم يخض في التفاصيل المتعلقة بمسألة إرسال مبعوث خاص إلى كوريا الشمالية في سبيل استئناف المحادثات النووية مع واشنطن.

وكان المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي صرح في وقت سابق بأن سول ترحب بفكرة إرسال مبعوث خاص إلى نظيرتها الشمالية، مؤكدا أنه لم يتم تحديد شخصية المسؤول الذي سيقوم بهذه المهمة، أو موعد تلك الزيارة.

يذكر أن مون عاد يوم الجمعة الماضي إلى بلاده عقب زيارة استغرقت يومين إلى الولايات المتحدة، عقد خلالها مباحثات مع الرئيس الأمريكي بشأن سُبل استئناف المحادثات النووية مع بيونج يانج.