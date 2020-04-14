الهند يعلن تمديد الإغلاق حتى 3 مايو

مدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء الإغلاق المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد حتى 3 مايو، لكنه قال إنه سوف يبحث تخفيف القيود في مناطق من الهند بعد أسبوع نظرا للصعوبات التي يواجهها الفقراء.

قال مودي في خطاب تليفزيوني إلى الأمة: "مع الأخذ في الاعتبار الاقتراحات من مختلف الولايات الهندية وكذلك الشعب، تقرر تمديد الإغلاق حتى 3 مايو".

وأضاف مودي أنه سوف يتم السماح ببعض الأنشطة الأساسية في المناطق التي أظهرت تحسنا، وذلك بعد 20 أبريل.

وأعلن أنه سوف يتم تكثيف معركة الهند ضد الفيروس خلال الأسبوع المقبل عبر مراقبة صارمة لكل منطقة، بل وفرض قيود أكثر صرامة في مناطق محددة أو بؤر محتملة.

وقال مودي: "حتى 20 نيسان/أبريل، ستتم مراقبة كل مراكز الشرطة وكل مقاطعة وكل ولاية عن كثب لمعرفة ما إذا كان هناك التزام بالإغلاق وما إذا كانت تلك المنطقة قد أنقذت نفسها من الفيروس".

وأضاف: "يمكننا بعد ذلك أن نقرر تخفيف القيود في تلك المناطق الناجحة في هذا الاختبار، والتي نجحت في احتواء البؤر ومنع ظهور غيرها".

وقال مودي إن بلاده نجحت في مراقبة انتشار العدوى، لكن الإغلاق له تكلفة اقتصادية ضخمة. وأضاف أنه سيتم نشر ارشادات تفصيلية حول استراتيجية الهند غدا الأربعاء.

كانت حكومة مودي أعلنت الإغلاق لمدة 21 يوما في 24 أذار/مارس لاحتواء طفرة محتملة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 3ر1 مليار نسمة.

وتجاوز العدد الإجمالي للحالات الإيجابية في الهند 10 آلاف حالة، مع تسجيل 339 حالة وفاة، بما في ذلك 31 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لوزارة الصحة الاتحادية.