تغيير مواعيد الوجبات اليومية في شهر رمضان والإفراط في تناول الأطعمة، يتسبب في تعرض الصائم لاضطرابات المعدة، وتتمثل في عسر الهضم والارتجاع الحمضي والتجشؤ والانتفاخ؛ لذلك على الصائمين تجنب الأشياء التي تسبب مشاكل المعدة على مدار شهر الصيام.

وبحسب موقع "جمعية أخصائيي التغذية الماليزيين" التي تقدم نصائح صحية، فإن هناك 5 نصائح تحمي الصائم من اضطرابات المعدة، وهي:

1- تجنب الإفراط في تناول الطعام

عندما تستقبل المعدة كمية كبيرة من الطعام دفعة واحدة، يحدث ضغط داخلها، وهذا يتسبب في حدوث حموضة معوية وارتجاع حمض المعدة.

كما تصل أضرار الإفراط في تناول الطعام إلى عدم الشعور بالراحة، والانتفاخ والتجشؤ الكثير وأحيانًا الألم، ويكون ذلك نتيجة عدم قدرة المعدة على هضم الطعام بالكامل، وفي هذه الحالة، سيتم هضم الطعام على فترة طويلة.

2- تناول الطعام ببطء

على الصائم تناول طعام وجبة الإفطار ببطء؛ لأن ذلك ليس مفيدًا في تحسين الهضم فقط، بل يساعد على تناول كميات أقل، حيث إن المعدة تستغرق 20 دقيقة حتى تمنح إشارة للمخ بالشبع، وتناول الطعام سريعًا يتسبب في حصول الصائم على كمية زائدة تؤدي لحدوث ضغط على المعدة.

3- التقليل من الأطعمة الزيتية

يفضل أن يقلل الصائم من تناول الأطعمة الزيتية والمقلية والحارة، والتي تحتوي على كمية كبيرة من التوابل على وجبة الإفطار أو السحور؛ لأن الدهون تبطئ عملية الهضم، ويمكن أن تؤدي إلى ارتجاع المرئ.

4- ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة بعد وجبة الإفطار تفيد في تحسين عملية الهضم، وهذا يحمي الصائم من حرقة المعدة وارتجاع المرئ، وفي حالة عدم القدرة على الذهاب للصالة الرياضية أو ممارسة الرياضة بالمنزل، يمكن المشي لمدة نصف ساعة يوميًا.

5- تناول الدواء

إذا كان الصائم يتناول أدوية عسر الهضم بانتظام، مثل مضادات الحموضة أو مضادات الهيستامين، فيجب عليه المحافظة على تناول الدواء خلال رمضان، ويفضل الحصول عليه بعد وجبة السحور، حتى يستمر مفعول الدواء لمدة طويلة.