الصحة الفلسطينية: تسجيل 1923 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1923 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 22 حالة وفاة بالإضافة إلي تعافي 2245 حالة وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الوزيرة قولها، إن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس، أوضحت الكيلة أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 153911، بينهم 19940 تلقوا الجرعتين من اللقاح.