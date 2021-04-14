 الصحة الفلسطينية: تسجيل 1923 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة الفلسطينية: تسجيل 1923 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 12:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 12:28 م

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1923 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 22 حالة وفاة بالإضافة إلي تعافي 2245 حالة وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الوزيرة قولها، إن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس، أوضحت الكيلة أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 153911، بينهم 19940 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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