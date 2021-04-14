الزمالك يتخطى الحدود بثلاثية ويضرب موعداً مع الإسماعيلي في كأس مصر

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حقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدف في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

حول الأبيض تأخره بهدف إلى الفوز بثلاثية جاءت عن طريق يوسف أوباما ومحمود علاء "هدفين" بينما أحرز يوسف حسن هدف الحرس الوحيد.

بداية الشوط الأول جاءت سريعة وفوجي الزمالك بضغط قوي من لاعبي الحدود.

وفي ظل غياب الربط بين لاعبي وسط الزمالك والهجوم وكذلك الدفاع، وجد الحرس أريحية في نقل وبناء الهجمات بحدود منطقة جزاء الفريق الأبيض.

وفي الدقيقة التاسعة نجح يوسف حسن ناشئ الزمالك السابق، في تسجيل الهدف الأول لحرس الحدود من تسديدة أرضية بعد مراوغة للدفاع.

رد الزمالك بمحاولات اتسمت بقدر من الجدية سعيا للتعويض.

وفي الدقيقة 16 تسلم المغربي حميد أحداد تمريرة باتجاه المرمى لكنه تعرض لإعاقة على إثرها نال لاعب الحدود البطاقة الحمراء بسبب منع انفراد صريح.

ومن خطأ بحدود منطقة الجزاء سجل يوسف أوباما هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 18.

نوع الزمالك من ضغطه وهجماته خاصة الكرات العرضية عن طريق حمزة المثلوثي ومحمد عبدالشافي لكنها لم تتسم بالدقة.

حاول الحرس تهدئة إيقاع اللعب لالتقاط الانفاس في ظل النقص العددي.

مع بداية الشوط الثاني نجح الزمالك في التقدم لأول مرة، بهدف في الدقيقة 51 من ركلة جزاء نفذها محمود علاء وحصل عليها حميد أحداد نتيجة إعاقة من مدافع الحرس.

ضغط الزمالك وواصل استغلال أفضليته العددية بحثا عن المزيد من الأهداف.

في الدقيقة 67 حصل الزمالك على ركلة جزاء جديدة نتيجة إعاقة لإسلام جابر داخل منطقة الجزاء، سجل منها علاء أيضا هدفاً ثالثاً لفريقه والثاني الشخصي له.

استغل كارتيرون فارق الأهداف ودفع بعدة تغييرات ليطمئن على لاعبين بعد غياب حيث شارك محمود عبدالعزيز بدلا من سيف الجزيري، فيما لعب حسام أشرف بدلا من شيكابالا وحازم إمام عاد ليشارك بدلا من حمزة المثلوثي.

ودفع الفرنسي بمروان حمدي على حساب حميد أحداد، ثم محمد عبدالسلام بديلا لصاحب الهدفين محمود علاء.