عاطل ينهال علي عامل بالسكين بعد التعدي عليه بالسب في الدقهلية

أصيب عامل في السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بجروح متفرقه بالوجه والرأس وكسر باليد بعد تعدي عاطل عليه بالضرب بسكين لمعاتبته لقيامه بالتعدي بالسب على أحد الأشخاص بالشارع.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفي السنبلاوين العام بوصول المدعو "عمرو محمد عبدالله السيد " ۳۱ سنة عامل ، ومقيم منطقة " عزبة صقر " بندر السنبلاوين مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس وآخر بالوجه وجرح تهتکی بعضلات اليد اليمني وإشتباه كسر بالساعد الأيمن إدعاء تعدي وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة .

بانتقال الضباط والفحص وسؤاله إتهم المدعو "أدهم ال. م. م " ۱۸ سنة ،عاطل ، ومقيم بندر السنبلاوين بالتعدى عليه بالضرب بالة حادة " سكين " وإحداث إصابته وذلك حال معاتبته لقيامه بالتعدي بالسب على أحد الأشخاص بالشارع بتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة " تم التحفظ عليها ".

تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۷۷۰۰ جنح مركز السنبلاوين، وجاري العرض علي النيابة العامة.