النمسا تؤكد دعمها لمنظمة أوبك في تحقيق استقرار الأسواق

أكدت النمسا دعمها الشديد لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في عملها نحو استقرار الأسواق وتعزيز التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، اليوم الأربعاء، مع محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك في مقر وزارة الخارجية بفيينا.

وقال شالينبرج إن بلاده تقدر روابط الصداقة القوية التي تربط النمسا ومنظمة أوبك، مشيرا إلى التزام الحكومة تمامًا بالاستمرار في توفير أفضل الظروف الممكنة لعمل أوبك المهم والمقدر.

ومن جانبه.. أكد محمد باركيندو أن المنظمة الدولية تلعب دورا حيويا في تأمين امدادات النفط الخام إلى الأسواق الأوروبية وترتبط بحوار فعال مع المفوضية الأوروبية كما تلتزم باتفاق باريس الخاص بمكافحة تغير المناخ وتحث الدول الأعضاء على رفع الكفاءة وخفض انبعاثات الكربون.

يشار إلى أن منظمة أوبك من أقدم وأهم المنظمات الدولية العاملة في فيينا وهي تثمن دوما التسهيلات المقدمة من حكومة النمسا في عقد العديد من الاجتماعات الوزارية والتي كانت تتم حضوريا قبل اندلاع جائحة كورونا وتوقفت منذ مارس قبل الماضي.