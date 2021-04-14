ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزون الأمريكي

واصلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفاعها خلال التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء بعد صدور تقرير اقتصادي أشار إلى تراجع المخزون الأمريكي من النفط الخام وزيادة توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر التعاقدات الآجلة صباح اليوم بنسبة 7ر0% بعد ارتفاعه أمس بنسبة 8ر0%.

وكان معهد البترول الأمريكي قد ذكر أمس أن مخزون الخام في الولايات المتحدة تراجع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 61ر3 مليون برميل ليستمر التراجع للأسبوع الثالث على التوالي.

في الوقت نفسه رفعت أمس منظمة أوبك توقعاتها للطلب العالمي بمقدار 190 ألف برميل يوميا ليصل متوسط الطلب العالمي المتوقع على النفط خلال العام الحالي إلى 46ر96 مليون برميل يوميا بفضل برامج التحفيز الاقتصادي وتخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي صباح اليوم بمقدار 44ر0 دولار إلى 62ر60 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل حتى الساعة الواحدة وتسع دقائق بتوقيت سنغافورة. وارتفع سعر خام برنت القياسي بنسبة 7ر0% إلى 12ر64 دولار للبرميل تسليم يونيو الماضي بعد ارتفاعه أمس بنسبة 6ر0%.