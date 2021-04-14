محمد رمضان يحاول إنقاذ شقيقه من الموت في الحلقة الأولى من «موسى»

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "موسى"، بقيام الفنان محمد رمضان الذي يجسد دور موسى خلال أحداث المسلسل، ويقتني حصان أبيض، لكي يقابل حبيبته الذي تجسدها الفنانة تارا عماد.

وعندما يعود يجسد ابن العمدة في انتظاره بعدما أخذ جواده بدون علمه، وتنشب بينهم مشادة كلامية، كادت أن تتطور إلى الاشتباك باليد.

وتظهر الفنانة هبة مجدي خلال أحداث العمل في دور "شفيقة" شقيقة موسى، وهي تزور والدتها في المنزل، التي تحددها الفنانة عارفة عبد الرسول.

ويطلب الإنجليز 30 شاب من أهل القرية للحرب، من بينهم "رويعي" شقيق موسى، لكن موسى يقرر الذهاب بدلا من شقيقه، وعند تسليم الشباب من قبل عمدة القرية للانجليز يتفاجأالعمدة بوجود موسى ويقرر إخلائه وإحضار أخيه "رويعي".

وقبل نهاية الحلقة يحاول موسى أن يتوسل للعمدة والضابط الانجليزي من أجل ترك أخيه، ويقوم الضابط الانجليزي بإلقاء "رويعي"على قضبان القطار أثناء مروره، ويقفز موسى خلفه من أجل إنقاذه.