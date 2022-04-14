روسيا ستبدأ إنتاج طائرات سوبرجيت - 100 من المكونات المحلية

أعلن رئيس إقليم "خاباروفسك" بأقصى الشرق الروسي ميخائيل ديجتياريوف أنه سيجري في مدينة كومسومولسك على نهر آمور في عام 2023 تجميع طائرة "سوبرجيت - 100" من المكونات المحلية الروسية بالكامل.

وكتب ديجتياريوف- على صفحاته في شبكات التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي-": ينصب اهتمامي الشديد على شركات الطيران الروسية الرائدة، التي تتبع مسار الحد الأقصى لإحلال الواردات"، مشيرا إلى أن الفرع الإقليمي للطائرات التابع لشركة "إيركوت" الروسية ينتج طائرات "سوبرجيت" ويعمل على تطوير نسخة جديدة من هذه الطائرة منذ عام 2018.

وأضاف: "في النسخة الجديدة للطائرة سيتم استبدال 97% من المكونات الأجنبية بمكونات محلية الصنع"، منوها بأن أول طائرة تجريبية "سوبرجيت نيو" ستقلع بعد عام واحد من الآن.

وتابع: "بالرغم من القيود المفروضة على إمدادات المعدات الأجنبية لطائرة "سوبرجيت"، فإن عمل المصنع مازال مستمرا، ومؤكدا أن ما يتوفر لدي المصنع من مواد سيسمح بمواصلة إنتاج الطائرات بحلول نهاية العام الجاري.

يُذكر أن طائرة الركاب المدنية الروسية "سوبرجيت" تعتمد في تصنيعها على مكونات أجنبية مستوردة بنسبة تفوق 90%.