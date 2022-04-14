قالت هبة مجدي، مفتش أول آثار بوزارة السياحة والآثار، إن "شبابيك القلل" هي قطع مستديرة من الفخار تثبت عادة بين بدن القلة ورقبتها، لتحول دون تسرب الهواء إلى داخل القلة فيلوث ما فيها من ماء، وهى أشبه ما يكون بالمنخل ذو الثقوب الكثيرة، التي تسمح بخروج الماء عندما نرفع القلة لنشرب منها، ولا تسمح بدخول الهواء.

وأضافت، في تصريحات لـ"الشروق"، أن هذه الشبابيك كانت واحدة من أهم مجالات الصناعات الفخارية الشعبية، التي لفتت نظر العلماء والباحثين في الفنون العربية الإسلامية بشكل خاص، وتبدأ شبابيك القلل من قطر 2 سم حتى 12 سم، وكانت تُصنع من عجينة طفلية بيضاء بها نسبة من ذرات الحجر الجيري، وتمتاز هذه الطينة بلزاجتها.

وتابعت: "ساعد الصانع على رسم زخارف غاية في الإبداع، التي كانت تنفذ بها باعتبار أن مهنة الخزاف تحتم أن ينفذ عديد من النسخ في اليوم الواحد، وهذا يدل على أن الفنان كان متمكنا من صنعته، ويتصف بالمهارة الفائقة في هذا العمل الفني الدقيق".

وأكملت: "اعتمدت الزخارف في هذه الشبابيك على طريقة التخريم أو التثقيب، وما تحدثه من جمال عند وقوع الضوء على الأجزاء المتماسكة منها، ووقوع الظل على الأجزاء المخرمة فيها، وقد استخدم الفنان في هذه الزخارف الأشكال الهندسية والكتابية والحيوانية".