النواب يناقش الحساب الختامي لموازنة 2020-2021 يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين

• توصيات نيابية بإنجاز المشروعات الجاري استكمالها





تشهد الجلستان العامتان للبرلمان، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020-2021.

وتضم المناقشات أيضا مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2020-2021، (وعددها 53 مشروعا)، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2020-2021، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – المركز القومي للدراسات - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2020-2021.

وتضمنت توصيات التقرير العام بحسب لجنة الخطة والموازنة، ضرورة إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجارى استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة طرف الغير.

وتضمنت توصيات اللجنة في مجال تعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة بما يضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية، وحسن أداء الوظيفة العامة، والحفاظ على المال العام، وسلامة ورشادة القرارات التنفيذية بسرعة اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة لتعديل الهياكل التنظيمية للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال استحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة، بهدف حماية أموال الجهة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبية داخل الجهة، وتطبيق قيم ومعايير المراجعة الداخلية، وضمان فاعلية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل بالوحدة.

كما تضمنت، أنه تلاحظ قيام بعض الجهات بعرض ختامي الموازنة الجارية بتوزيع للفائض المرحل، الأمر الذي يخالف قانون ربط موازنة هذه الجهات وكذلك يخالف قوانين إنشائها، وأكدت اللجنة على جميع الجهات الإدارية، ضرورة الالتزام بقوانين ربط الموازنة الصادر من المجلس.