تحرير 29 مخالفة تموينية لمخابز بلدية في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث التموين بمحافظة البحيرة، حملات تموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من عدم تهريب الدقيق البلدي المدعم للسوق السوداء ووصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسفرت الحملات عن ضبط مخبزين بمركز كفر الدوار لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين بلدي لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، وكذلك ضبط 75 كيلو كريمة بمصنع لإنتاج الألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 8 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن بمركز الرحمانية، وعدم إعلان عن مواعيد العمل وعدم وجود بون صرف الخبز.

كما تمكنت إدارة تموين كوم حمادة، من تحرير 11 محضرا ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير3 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن بمركز إدكو، وضبط مخبز بلدي لقيامه بإثبات مبيعات وهمية لعدد2940 رغيف من ضرب 175 بطاقة تموينية.

أما مركز الدلنجات، تم تحرير 4 محاضر تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة أدوات العجين.

وكانت مديرية التموين تمكنت خلال حملات مكبرة، من ضبط بدال تموين بمركز كفر الدوار قام بتجميع 1400 كيلو سكر تمويني، وعدد 1040 كيلو مكرونة داخل مخزن غير مرخص بهدف الاحتكار لتحقيق ربح غير مشروع، بالإضافة لضبط مخبز بلدي مدعم لتجميعه 12 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو و60 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة.