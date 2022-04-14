محافظ الوادي الجديد يتفقد صوامع الغلال واستلام الأقماح

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صوامع الغلال التابعة للشركة المصرية للصوامع والتخزين جنوب مدينة الخارجة، المُقامة على مساحة 20 ألف متر وتضم 9 خلايا بسعة تخزينية إجمالية 45 ألف طن؛ للاطمئنان على جاهزيتها استعدادًا واستقبال الأقماح الموردة هذا العام، يرافقه الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد.

وأكد الزملوط، جاهزية الصوامع ومواقع التخزين، ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأقماح المحلية الموردة، وتذليل أية معوقات تواجه عمليات التوريد من جانب المزارعين وكبار التجار، ذاكرا أن موسم حصاد القمح هذا العام يعد موسمًا استثنائيًا يحتاج إلى تضافر جميع الجهود حفاظًا على أمن الدولة الغذائي ولابد من إتباع كل إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.