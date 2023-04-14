شهدت محافظة سوهاج، حادثتي قتل صادمتين، بعدما قتل شخص شقيقه الأكبر في مركز جرجا، وذُبح آخر على يد خطيبته وشقيقها في مركز جهينة.

قتل شقيقه لسرقة أمواله

قتل سائق توك توك، شقيقه الأكبر المغترب بالخارج (يعمل في إحدى دول الخليج)، بعد عودته لسرقة أمواله.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص مجهول مقتول بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص، تبين العثور على جثة شاب ثلاثيني يعمل بالخليج، ووراء ارتكاب الواقعة شقيقه الذي يعمل سائق توك توك، بعدما حدثت بينهم مشاجرة إثر الخلافات المالية ورغبة المجني عليه في معرفة كشف حساب الأموال التي كان يرسلها لشقيقه الأكبر وقت تواجده بالخارج، إلا أن الأخير رفض إخباره بكشف الحساب.

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج القبض على المتهم الهارب، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بعد عودة شقيقه من الخارج منذ أيام قليلة وطلب منه معرفة أوجه إنفاق الأموال والحوالات البنكية التي كان يرسلها باسمه في البنك، فدارت بينهما المشاجرات المتكررة خلال الأيام القليلة الماضية، تطورت لتشابك بالأيدي، حتى اعتدى المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" فأرداه قتيلًا متأثرًا بإصابته بطعنات متفرقة بالجسد وجرح ذبحي بالرقبة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

فتاة تذبح خطيبها بمساعدة شقيقها

فوجئ أهالي مركز جهينة بسوهاج بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، مذبوحا من رقبته ومطعونا بعدة طعنات بمختلف أنحاء الجسم أمام موتور محطة المياه بقرية نزية المحزمين جهينة بسوهاج.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خطيبته وشقيقها، وأن وراء ارتكاب الواقعة خطيبته اتفقت مع المجني عليه على المقابلة عند محطة المياه بالقرية وقامت بالتخلص منه بـ11 طعنة سكين.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من الرائد عمرو المدنى رئيس مباحث جهينة يفيد بتلقيه بلاغا من العثور على جثة شاب مقتول بعدد 11 طعنة بسكين بالقرب من أحد الكباري في قرية نزية المحزمين بجهينة.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد زين مدير مباحث الجنائية والعميد رأفت رشوان رئيس فرع بحث الشمال وتبين العثور جثة شاب مقتول بـ11 طعنة بالجسم، وتم نقل الجثة للمشرحة بمستشفى جهينة المركزي.

تبين من تحريات أجهزة أمن سوهاج أن وراء ارتكاب الواقعة خطيبته وشقيقها، وذلك عقب عقد قرانهما بعدة أيام، حيث نشبت الكثير من المشكلات بينهما أرادت على إثرها الفتاة أن تنهي جميع الروابط بينهما.

كما تبين من تحريات الأجهزة الأمنية أن الشاب به جروح في الرقبة وطعنات متفرقة في الجسد، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وكشفت التحريات الأولية في الحادث أن وراء ارتكاب الواقعة خطيبة المجني عليه وشقيقها.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة أمن سوهاج القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الجريمة تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وصرحت النيابة العامة في سوهاج بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.