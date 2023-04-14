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شهدت حركة القطارات في إيطاليا تأخيرات أو إلغاءات حتى وقت متأخر بعد الظهر (بالتوقيت المحلي)، بسبب إضراب نظمته شركة السكك الحديدية الإيطالية الحكومية في أنحاء البلاد اليوم الجمعة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وأعلنت شركة "ترينيتاليا"، المشغلة الرئيسية للقطارات في إيطاليا، وهي شركة تابعة لـ"فيروفي ديلو ستاتو" الحكومية عن حدوث "تأثير كبير على حركة السكك الحديدية" بسبب الإضرابات.

وازدحمت محطات السكك الحديدية والأرصفة بالمسافرين، في انتظار تحرك القطارات على نحو ميؤوس منه.

وانتقد العمال "التدهور الكبير في ظروف عملهم"، وانعدام الأمان في العمل، مثل تزايد الهجمات على الموظفين، وفق بيان مشترك أصدرته كبرى نقابات العمال بالسكك الحديدية.

وجاء في البيان "منذ نهاية مرحلة الوباء، تدهورت ظروف عمل جميع العاملين في السكك الحديدية وكذلك العاملين في شركات النظافة".

كما طالب العمال أيضا "بتوازن أفضل في تخطيط المناوبات يأخذ في الاعتبار توازنا أفضل بين العمل والحياة".