 زلزالان بقوة 4.1 و3.6 درجة يضربان تايوان - بوابة الشروق
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زلزالان بقوة 4.1 و3.6 درجة يضربان تايوان

تايبيه - أ ش أ
نشر في: الجمعة 14 أبريل 2023 - 2:30 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أبريل 2023 - 2:30 م

ضرب زلزالان بقوة 4.1 و3.6 درجة على مقياس ريختر محافظة تايتونج في جنوب شرق تايوان اليوم الجمعة، وفقًا لمكتب الطقس المركزي التايواني.

وذكر المكتب في بيان -وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية- أن مركز الزلزال الأكبر كان في مدينة تايتونج، على بعد 4.2 كيلومتر شمال غرب مقاطعة تايتونج، على عمق 5.0 كيلومترات.

وقال المكتب إن الزلزال الذي بلغت قوته 3.6 درجة كان مركزه على بعد حوالي 10 كيلومترات في بلدة بينان، على بعد 3.7 كيلومتر شمال غرب مقاطعة تايتونج، على عمق 9.1 كيلومتر.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات على الفور بعد الزلزالين.


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