 الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على مناطق جديدة بإقليم جلجدود وسط البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على مناطق جديدة بإقليم جلجدود وسط البلاد

أ ش أ
نشر في: الجمعة 14 أبريل 2023 - 10:23 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أبريل 2023 - 10:23 م

استعاد الجيش الصومالي، بالتعاون مع السكان المحليين، اليوم الجمعة، السيطرة على مناطق جديدة تابعة لإقليم جلجدود بولاية جلمدج، وسط البلاد.

وقال الملازم الثاني عبدالله مصطفى قائد الفرقة الرابعة من الكتيبة (16) من القوات الخاصة (دنب) المتمركزة في ولاية جلمدج- في تصريح لوكالة الأنباء الصومالية (صونا): "نجحت قوات الجيش الوطني أثناء تنفيذ العملية العسكرية في منطقتي جريال وعيل جقو بإقليم جلجدود وسط البلاد"، مشيرا إلى أن الهدف من العملية هو تصفية عناصر من مليشيات الخوارج الإرهابية كانت تسعى إلى أذية المدنيين الأبرياء.

وأضاف: "عملت عناصر مليشيات الخوارج على حفر عدة حفر من أجل الاختباء فيها لحماية أنفسهم من شدة الرعب الذي شعروا به، وإذا كانوا شجعانا فإنهم كانوا سيخرجون لمواجهتنا"، لافتا إلى أن الجيش الصومالي يواصل تعقب فلول مليشيات الخوارج التي فرت من العمليات العسكرية إلى مناطق بعيدة.


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