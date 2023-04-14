أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن زلزالا بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الجمعة، قبالة جزيرة جاوة، دون مخاطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).



وقال المتحدث باسم وكالة تخفيف آثار الكوارث الإندونيسية عبد المهاري -حسبما نقل راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري- إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار مادية حتى الآن؛ حيث إن الزلزال ضرب على عمق كبير، مرجحا أنه لن يتم تسجيل أضرار إلا أن الجهات المعنية تراقب الوضع.



وأضاف أن السكان في مدن "سورابايا وتوبان ودينباسار وسمارانج" شعروا بالهزة الأرضية بقوة.

ومن جهته، قدر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي شدة الزلزال بـ6.5 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 592 كيلومترا.



يشار إلى أن الزلازل متكررة الحدوث في إندونيسيا التي تقع في منطقة نشطة زلزاليا، ضمن "حلقة النار" التي تحيط بسواحل المحيط الهادي.