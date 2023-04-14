إصابة حميد حارس يد الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

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تأكد إصابة عبد الرحمن حميد حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، غيابه عن ما تبقى من الموسم بعد ظهور نتيجة الرنين المغناطيسي التي أظهرت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المقرر أن يجري اللاعب العملية خلال الفترة المقبلة قبل غيابه عن الملاعب لمدة 6 أشهر.

وكان "حميد" قد تعرض لإصابة قوية في ركبته استوجبت خروجه من أحداث الشوط الثاني من نصف نهائي البطولة والذي أقيم على صالة 6 أكتوبر الدولية.

وخرج حارس الأهلي من الملعب محمولًا على الأكتاف بعد اصطدامه بأرضية الصالة التي احتضنت اللقاء.

وكان "حميد" أحد نجوم لقاء القمة قبل أن يخرج مصابًا حيث تصدى لـ12 كرة من لاعبي الزمالك.

وكان الأهلي قد صعد للنهائي بعد تفوقه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 27-25، فيما تأهل سبورتنج بعد فوزه على جاره سموحة السكندري بنتيجة 25-22.