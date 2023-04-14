 المركز السوري للزلازل: تسجيل 12 هزة أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المركز السوري للزلازل: تسجيل 12 هزة أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية

دمشق - أ ش أ
نشر في: الجمعة 14 أبريل 2023 - 11:22 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 أبريل 2023 - 11:22 ص

أعلن المركز السوري للزلازل، تسجيل 12 هزة أرضية خفيفة بقوة أقل من 4.3 درجة على مقياس ريختر، خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وذكر المركز -في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)- أنه تم تسجيل هزة في شرق حماة بـ 69 كم بقوة 2.5 درجة، وشمال اللاذقية بـ 22 كم بقوة 2.2 درجة، و7 هزات في لواء اسكندرون بقوة بين 2.3 و3.2 درجة، و3 هزات في البر التركي بقوة بين 2.6 و4.2 درجة.

وتقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح بين 1 و10 درجات، حيث تكون من 1 إلى 4 خفيفة، لا تحدث أي أضرار ويمكن الإحساس بها فقط، أما من 4 إلى 6 درجات فيكون الزلزال متوسط الأضرار، ويحدث ضررا بالأبنية، ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى، وقد يدمر مدينة بأكملها.

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