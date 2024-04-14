 التصعيد الإيراني الإسرائيلي.. دوي صافرات الإنذار بجنوب صحراء النقب ووسطها وقرب مفاعل ديمونا النووي بإسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التصعيد الإيراني الإسرائيلي.. دوي صافرات الإنذار بجنوب صحراء النقب ووسطها وقرب مفاعل ديمونا النووي بإسرائيل

روسيا اليوم
نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 12:59 ص | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 1:01 ص

أفاد مراسل روسيا اليوم فجر اليوم الأحد، بدوي صافرات الإنذار بعدة مناطق في جنوب ووسط إسرائيل.

وأكد مراسل روسيا اليوم، أن صافرات الإنذار دوت قرب مفاعل ديمونا النووي، وفي جنوب صحراء النقب ووسطها، وفي عراد شرقي صحراء النقب.

كما أشار إلى دوي صوت انفجار قرب تل أبيب.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت، أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إيران أطلقت صواريخ مجنحة على إسرائيل بعد عشرات المسيرات الانتحارية التي أطلقتها قبل قليل، مشيرة إلى أن وقت وصول الصواريخ يقدر بحوالي ساعتين.

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