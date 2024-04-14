لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرون في حادث تصادم سيارتين على طريق وتير بجنوب سيناء.

تلقى اللواء محمد العناني، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل على طريق وتير - الشيخ عطية، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، بينهم شريف عبدالفضيل أحمد عوض، 34 عامًا، مقيم بقنا، وجارِ التعرف على هوية الجثتين الآخريتين، وتم نقل الجثامنين إلى ثلاجة مستشفى دهب .

كما أسفر الحادث عن إصابة كلً من عرفات محمد حسين، 17 عامًا من قنا، ومنتصر عبدالكريم، 19 عامًا من قنا، و محمد إبراهيم عبدالحكيم، 30 عامًا من قنا، ومحمد علي إبراهيم، 26 عامًا من قنا، وحسين شوقي حسين، 37 عامًا من قنا، ومعني زين العابدين محمد، 32 عامًا من قنا، وإبراهيم بركات عبدالفتاح، 40 عامًا من قنا، ومحمود مطاوع نور الدين، 30 عامًا من قنا، وأحمد العبد محمد، 25 عامًا، من العريش، ومحمد أحمد إبراهيم، 36 عامًا من قنا، و إبراهيم أحمد إبراهيم، 18 عاما من قنا.

وجرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى طابا المركزي.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتعرف على أسباب وقوع الحادث.



